Rodolfo Zelaya, do Alianza Fútbol Club, e Ronald Padilla, do Club Deportivo Platense, foram expulsos do encontro entre ambas as equipas, nas Honduras. Os nervos estavam à flor da pele e o 'caldo entornou' novamente, agora fora das quatro linhas. As cenas de pugilato entre ambos valeram a intervenção da polícia no local.