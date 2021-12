A carregar o vídeo ...

O traçado do Circuito Jeddah Corniche recebe este fim-de-semana o Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1 e a construção do circuito foi um autêntico... sprint. "Não me lembro de um circuito jamais ser construído tão rapidamente", atirou Martin Whitaker, CEO da corrida. Veja a impressionante timelapse [Vídeo Twitter F1 stc Saudi Arabian GP]