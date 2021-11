Fórmula 1: assim está o circuito a pouco mais de uma semana do GP da Arábia Saudita

A carregar o vídeo ...

A pouco mais de uma semana para o arranque do Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1, o traçado do Circuito Jeddah Corniche mostra-se completo, mas ainda longe de estar totalmente concluído - como é possível ver nas imagens. A penúltima prova do Campeonato mundial [decorre entre 3 e 5 de dezembro], e que poderá até vir a conhecer o campeão desta temporada, será num dos circuitos mais longos de toda a prova. No total, são 27 curvas e mais de seis quilómetros por volta. [Vídeo: F1 stc Saudi Arabian GP]