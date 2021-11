Fórmula 1: Falta um mês para o GP da Arábia Saudita e o circuito está assim

A carregar o vídeo ...

A Arábia Saudita vai receber o primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 da história do seu país entre os dias 3 e 5 de dezembro. Todavia, a exatamente um mês do evento, o circuito que está ainda em construção está longe de ser finalizado. Aquela que será a penúltima prova do campeonato e que poderá vir a ser decisiva nas contas do título terá um circuito com 27 curvas e mais de seis quilómetros por volta, fazendo deste circuito um dos mais longos de todo o campeonato [Créditos: RacingNews365]