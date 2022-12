A carregar o vídeo ...

A Mercedes-AMG Petronas F1 Team divulgou esta semana o primeiro 'rugir' do motor do W14, que será o rosto da equipa alemã na próxima temporada de Fórmula 1. Focados em reconquistar o título de pilotos e construtores que fugiu no último ano (no caso do de pilotos há dois), a Mercedes revela "as primeiras palavras" do próximo monolugar. [Vídeo: Mercedes-AMG Petronas F1 Team]