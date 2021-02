Fórmula E mostra novas imagens do assustador acidente de Alex Lynn na Arábia Saudita

A carregar o vídeo ...

A Fórmula E mostrou este domingo imagens inéditas do grave acidente de Alex Lynn na véspera, que provocou o final abrupto da segunda corrida na etapa da Arábia Saudita. E se as primeiras imagens já assustavam , já que o piloto apareceu vindo do nada já com o carro virado do avesso, as novas imagens mostram a forma incrível como o Mahindra levantou literalmente voo, após chocar com as barreiras. Nas redes sociais, para lá deste vídeo, a Fórmula E mostra-se grata por saber que o piloto está bem e agradece o trabalho das equipas médicas, marshals e à FIA.