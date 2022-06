Fotógrafa do Girona salva por jogador: nos festejos da equipa ficou pendurada no autocarro

A carregar o vídeo ...

A fotógrafa do Girona foi salva 'in extremis' de uma queda que podia ter tido consequências graves, durante os festejos da equipa de basquetebol do clube, que garantiu a subida à 1.ª Divisão. O veículo, aberto, passeava pela cidade quando passou debaixo de uma árvore e a mulher foi 'atirada' para fora. Foi salva por um jogador, que a puxou de novo para dentro do autocarro. (Vídeo Twitter)