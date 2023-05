A carregar o vídeo ...

A FPF desenvolveu um programa de intervenção para crianças, já testado em 44 escolas de 1.º ciclo do ensino no país durante os primeiros três meses de 2023. O objetivo foi desenvolver competências motoras gerais e específicas com e sem manipulação da bola de forma a facilitar as aquisições futuras mais complexas exigidas na prática dos jogos pré-desportivos e jogos desportivos coletivos.