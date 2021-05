A carregar o vídeo ...

Os ForTheWin estão nas meias-finais da FPF Masters após eliminarem, esta sexta-feira, os TS Warriors por 3-1, com 2-1 no jogo decisivo. No final da partida, Tiago Costa (Tcosta_26) analisou, em declarações ao Record Gaming, a prestação até ao momento da equipa na competição. "Eliminámos duas das equipas que eram mais candidatas ao título", atirou.