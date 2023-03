A carregar o vídeo ...

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira as imagens da ovação que a seleção feminina de futebol recebeu ontem, no Estádio José Alvalade, durante o intervalo do Portugal-Liechtenstein, a contar para a fase de qualificação para o Europeu de 2024. [Vídeo: FPF]