A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou esta quinta-feira a saída de Fernando Santos do cargo de selecionador nacional. Na nota publicada no site oficial do organismo surgiu ainda um vídeo com os melhores momentos e memórias do treinador no comando técnico de Portugal, onde se sobressaem as conquistas do Euro'2016 e da primeira edição da Liga das Nações.