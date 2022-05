«Fran Navarro, 16 vezes»: Gil Vicente destaca recorde do avançado espanhol em vídeo

A carregar o vídeo ...

Fran Navarro está a ter uma época de estreia brilhante na Liga Bwin. Com o golo apontado ao Sporting, na última jornada, o avançado, de 24 anos, do Gil Vicente chegou aos 16 na Liga competição e é o primeiro jogador espanhol a fazer tantos golos no campeonato português. O último tinha sido Mario González ao serviço do Tondela, na época passada, com 15. De realçar que Pablo Sarabia soma já 12 pelo Sporting também esta época. [Vídeo: Gil Vicente]