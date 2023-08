França caiu com estrondo no Mundial de basquetebol e Batum foi contundente: «Estou a lixar-me para politiquices»

A carregar o vídeo ...

A seleção francesa era uma das principais candidatas ao título no Mundial de basquetebol mas acabou por ser já afastada da próxima fase, depois de este domingo sofrer a segunda derrota na prova, diante da Letónia ( 88-86 ). Após o encontro, Nicolas Batum deixou críticas em todos os sentidos."Este jogo exemplifica o que foram as últimas seis semanas. Todos devem questionar-se sobre o que aconteceu neste verão, desde treinadores, jogadores, Federação e por aí fora. Privámo-nos de alguns jogadores [n.d.r.: Thomas Heurtel, um dos principais elementos, foi afastado após assinar por um clube russo, e Wembanyama não esteve por opção] e perdemos outros por outros motivos. Todos têm de estar comprometidos com a causa. Foi o meu último Mundial, sinto falta de aproveitar o verão mas sempre dei tudo por esta camisola. Mas quanto nos privamos de alguns jogadores... É verdade que nós, jogadores, fizermos asneira mas há muita gente que também devia questionar-se sobre o que aconteceu. Só estarei na seleção francesa mais um ano. Precisaremos de todos em Paris [nos Jogos Olímpicos de 2024]. Estou a lixar-me para politiquices, queremos a melhor seleção francesa possível. Lixei o meu último Mundial e isso irrita-me."