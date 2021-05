Franceses revelam o que disse Rúben Dias aos colegas no intervalo do PSG-Man. City

A carregar o vídeo ...

A RMC Sport revelou este sábado um documentário no qual mostra o outro lado do PSG-Man. City, com especial foco nas conversas entre os jogadores. Um dos pormenores que mais chamou à atenção dos ingleses, especialmente os adeptos citizens, foi aquilo que Rúben Dias disse antes do recomeço. "Sim, rapazes. Só um golo e estamos na luta. Um golo. Um golo, c...! Vamos, rapazes", exclamou o português, dando o mote para a reviravolta e triunfo inglês por 2-1 em Paris.