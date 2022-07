A carregar o vídeo ...

Francisco Conceição 'apanhou' o irmão Rodrigo a realizar os habituais testes físicos de pré-temporada e brincou com a velocidade do irmão: "Tão devagar?", atirou o jovem extremo do FC Porto, num vídeo que foi publicado nas redes sociais do clube. [Vídeo: FC Porto]