Francisco Conceição mostra talento do irmão mais novo para o futebol

Sérgio Conceição já sublinhou que os seus "5 filhos que jogam no jardim" lhe "dão um trabalho dos diabos" e, a avaliar pelo jeito do mais novo, faz todo o sentido. Francisco Conceição, que dá cartas no plantel principal do FC Porto, treinado pelo pai, partilhou nas redes sociais um vídeo a dar toques com o irmão mais novo, José, de 7 anos. O futebol está-lhes no genes.. [Vídeo Instagram Francisco Conceição]