Frederico Venâncio foi o convidado de mais uma edição de 'A Chamada do Neno', nesta terça-feira, e deu conta de como tem sido o seu confinamento social. O filho, Francisco, com pouco menos de um ano de idade, tem sido "rei" na casa do defesa-central do V. Guimarães. Dá para ouvir no vídeo...