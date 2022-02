Francisco Geraldes convida adeptos do Estoril a irem à Amoreira com tremoços e uma mini à mistura

A carregar o vídeo ...

O Estoril aproveitou a situação engraçada que envolveu Francisco Geraldes na Madeira, diante do Marítimo, - com os adeptos madeirenses a atiraram um saco de tremoços ao médio - para criar uma campanha de promoção do próximo jogo em casa, com o Tondela, amanhã. O 'Pack Geraldes' oferece aos adeptos uma cerveja, um saco de tremoços e ainda um bilhete para o encontro, por cinco euros. Depois de promover a campanha , o jogador convida agora os adeptos a aderirem à iniciativa e a irem à Amoreira. [Vídeo: Twitter Estoril]