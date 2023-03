A carregar o vídeo ...

Francisco Plácido herdou do avô a paixão pelo Boavista. E na época 2021/22 conseguiu o feito de ver todos os jogos ao vivo, casa e fora, numa aventura que obrigou a muito esforço para nada falhar. Esta é a história do 'Aqui, jogas em casa' desta semana, uma parceria com o placard.pt