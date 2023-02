Frango do ano na Eslovénia foi um enorme erro de cálculo... com o guarda-redes pendurado na barra

A carregar o vídeo ...

Jan Koprivec não vai esquecer este dia. O guarda-redes do Tabor Sezana teve um enorme erro de cálculo e 'pendurou-se' na barra, achando que a bola sairia e seria pontapé de baliza. Nada mais errado... Zabukovnik aproveitou e marcou para o Celje, o 1-2 na altura. O encontro da 22ª jornada da liga da Eslovénia acabaria com um 2-2 no placard.