A carregar o vídeo ...

Frank Lampard diz que as preocupações dos jogadores, entre os quais o capitão do Watford, Troy Deeney , devido ao covid-19, são totalmente legítimas. O treinador do Chelsea considera que os futebolistas têm razão em falar e se não estiverem confortáveis em regressar, então não deveriam ser obrigados a tal.