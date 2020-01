Frank Lampard aponta objetivo do Chelsea na Taça de Inglaterra: «Só queremos vencê-la»

A carregar o vídeo ...

A 27 pontos da liderança da Premier League, fora da Taça da Liga Inglesa e com um embate dificílimo com o Bayern Munique para os oitavos-de-final da Liga dos campeões, seria de se esperar que o Chelsea depositasse todas as fichas na Taça de Inglaterra... algo que não se sucede. Na antevisão ao encontro deste sábado com o Hull City, Frank Lampard, treinador dos blues, assumiu que o único objetivo da equipa é vencer o troféu, independentemente da prestação da formação de Londres nas restantes provas. [Vídeo: Omnisport]