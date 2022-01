Frederico Varandas destaca resultados e garante: «Vamos manter a mesma forma de estar»

A carregar o vídeo ...

A manhã desta segunda-feira reservou a visita de Frederico Varandas ao Museu do Sporting em Leiria, cujo o patrono é Bernardes Dinis: ali, e após visitar os novos espaços criados, o presidente do Sporting fez uma curta declaração, na qual destacou o facto de o leão entrar em 2022 "em todas as frentes", não obstante a necessidade de manter o foco - e tal jogo a jogo.