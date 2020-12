A carregar o vídeo ...

Frederico Varandas voltou a criticar duramente a prestação do VAR no Famalicão-Sporting (2-2). No final do encontro, o presidente dos leões sublinhou o "golo limpo" de Coates no jogo desta noite e falou nos 4 pontos "retirados" aos verde e brancos. "Começam a tremer", atirou.