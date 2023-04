Freira fã de Cristiano Ronaldo marca golo incrível... com o hábito vestido!

A carregar o vídeo ...

A irmã Isabela tornou-se viral num jogo de futsal, por um golo incrível, com o hábito vestido. "Não posso tirar o hábito. Na primeira vez [que joguei com ele], eu perdi-me todinha. Mas agora já estou acostumada. Não atrapalha a questão da roupa", começou por dizer. A freira brasileira, da província de Acre, conta à 'Globo' que teve problemas em assumir o gosto pela prática desportiva na congregação. "No início, houve um pouco de desavenças, porque a nossa congregação é um pouco fechada, mas mesmo assim elas não me impediram de nenhuma forma. E a partir do momento que fui as fui chamando para praticar, foram conhecendo e foi tranquilo. De nenhuma forma elas me impediram", contou Isabela que criou uma equipa de futebol no convento e que não esconde o fascínio por Cristiano Ronaldo. "Gostei dele sempre desde jovem", assumiu. [Imagens: Globo]