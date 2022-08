A carregar o vídeo ...

O médio holandês, Frenkie de Jong, trava um braço-de-ferro com a direção do Barcelona. Não quer sair do clube e também não pretende reverter o contrato para o anterior, como é vontade dos catalães. Esta quarta-feira, à porta do centro de treinos dos culés, ouviu insultos dos adeptos presentes e um bem audível: "Baixa o salário!"