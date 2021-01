Fulham-Man. United: Grande jogada de Bruno Fernandes acaba com golo de Cavani

Novo golo em Craven Cottage... e com participação portuguesa! Uma grande jogada entre Bruno Fernandes e Fred, a partir da ala esquerda do ataque do Manchester United, acabou resultar no golo do empate dos red devils frente ao Fulham, em jogo de atraso relativo à 1.ª jornada da Premier League. Edinson Cavani estava no sítio certo para atirar para o fundo das redes do Fulham. Sigao jogo em direto. [Vídeo: VSports]