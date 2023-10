Fumo verde 'invade' relvado de Alvalade antes do Sporting-Atalanta: leões têm a UEFA 'à perna'

A carregar o vídeo ...

Uma nuvem de fumo verde invadiu o relvado vindo do topo sul de Alvalade - onde também rebentaram alguns petardos e flash lights - antes do apito inicial no Sporting-Atalanta. Recorde-se que o clube leonino foi sancionado pela UEFA com a ameaça de proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para jogos fora de competições europeias - além de uma multa de 50 mil euros - na sequência dos incidentes que tiveram lugar na Dinamarca, depois do jogo com o Midtjylland, na Liga Europa, na temporada passada. A sanção foi suspensa por 2 anos mas será aplicada em caso de reincidência.Em causa, recorde-se, estão os ferimentos de duas pessoas devido a engenhos pirotécnicos arremessados do sector onde estavam instalados os adeptos do Sporting no estádio do Midtjylland.