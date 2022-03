A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira venceu este domingo o Grande Prémio da Indonésia em MotoGP e, no final da corrida, para além de dedicar o primeiro lugar à família, fê-lo também a Richman, um funcionário do hotel onde esteve hospedado no país. Este último partilhou mesmo um vídeo no Instagram onde o piloto português aparece a mandar uma mensagem para o seu filho.