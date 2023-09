Fundação do Futebol - Liga Portugal apela à ajuda a Marrocos

A carregar o vídeo ...

O Conselho de Administração e os Senadores da Fundação do Futebol da Liga Portugal apelaram à ajuda a Marrocos, na sequência do sismo que tirou a vida a mais de duas mil pessoas naquele país. Como explica a fundação, "o Futebol Profissional aliou-se de imediato à 'Portugal com ACNUR', organização sem fins lucrativos, na angariação de fundos para apoio aos programas de ajuda humanitária do ACNUR (Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)."