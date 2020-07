A carregar o vídeo ...

O avançado Rogelio Funes Mori voltou da melhor forma à ação no campeonato mexicano, ao marcar dois golos na vitória do Monterrey por 3-1 sobre o Toluca. Infetado com o coronavírus há cerca de dois meses, o antigo jogador do Benfica derrotou o vírus, recuperou e parece estar de volta em grande.