Cenas lamentáveis no Líbano que levaram à intervenção da polícia de choque. Os adeptos do Al Ansar mostraram-se muito desagradados com as decisões do árbitro e atiraram cadeiras para dentro do recinto da própria equipa, no jogo contra o Al Ahed, interrompendo o encontro aos 90'+10 minutos, com um 2-3 desfavorável no placard. Alguns dos adeptos entraram mesmo no relvado.