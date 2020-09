Futebol com distanciamento físico? É mais ou menos assim... e não correu lá muito bem

A carregar o vídeo ...

É possível jogar-se futebol com distanciamento físico de forma a prevenir a Covid-19? A resposta chega-nos da Alemanha e vem sob a forma de um redondo 'não'. Tudo aconteceu este domingo num campeonato amador do país, no embate do 11.º escalão entre o FC Dollendorf-Ripsdorf e o SV Holdenstedt II, onde este último conjunto conseguiu a proeza de ganhar por incríveis 37-0. O vídeo acima mostra bem o que aconteceu, mas pode ler a história completa aqui