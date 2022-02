A carregar o vídeo ...

Numa iniciativa pouco vista no futebol feminino nacional, o Torreense 'abriu as portas' aos adeptos e mostrou os bastidores da visita ao Sp. Braga da jornada passada da Liga BPI, que acabou com um empate a um golo. Preparação, viagem, alimentação, pré e pós-jogo, tudo à distância de um clique.