A carregar o vídeo ...

O futebol é considerado o desporto-rei em Portugal. Como tal, a modalidade não podia faltar no Record Challenge Park, iniciativa que decorre a 25 de setembro no Estádio 1.º de Maio, INATEL. Por isso, fomos treinar com Inês Simas e Ana Pinto, jogadores da Seleção sub-17. Marisa Gomes, a selecionadora e Mónica Jorge, diretora da FPF, explicaram o crescimento do futebol feminino.