Futebol regressa no Peru mas acaba por ser suspenso no mesmo dia

A carregar o vídeo ...

Depois de uma paragem de cinco meses, motivada pela pandemia, o futebol regressou esta sexta-feira ao Peru, mas a competição acabou por ser suspensa no mesmo dia. Tudo devido aos confrontos entre adeptos antes do encontro entre o Cantolao e o Universário, que terminou com um empate a zero. O jogo foi disputado à porta fechada, mas os adeptos concentraram-se no exterior do estádio, gerou-se a confusão e a polícia teve de intervir. (Vídeo Olé)