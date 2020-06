A carregar o vídeo ...

Conhecido pela forma bastante intensa como se vivem todas as emoções dentro e fora das quatro linhas, o futebol turco voltou esta sexta-feira e nem um quarto de hora foi necessário para se ver a primeira expulsão. O autor da proeza foi Ozan Tufan, do Fenerbahçe, tudo devido a uma pisadela a um jogador do Kayserispor.