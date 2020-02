Futebolista brasileira de quarentena em Portugal treina de máscara no hospital

A carregar o vídeo ...

Millene, aa bordo do avião que transportou os portugueses e demais europeus que estavam em Wuhan, na China, está de quarentena no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, mas não deixa de treinar. A jogadora, que foi apanhada no epicentro do coronavírus, apura a sua forma física de máscara, nos corredores do hospital. (Vídeo Instagram)