O York United foi goleado em casa do Pacific FC, por 4-1, em jogo do campeonato canadiano de futebol. Ainda assim, o melhor golo do encontro pertenceu à equipa derrotada e a um... português. O avançado Kévin dos Santos, ex-Alverca, Vilafranquense e V. Setúbal, brilhou com um golo de canto direto!