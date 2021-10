Futebolista profissional assume homossexualidade: «Sou gay, tenho vivido uma vida dupla»

A carregar o vídeo ...

Josh Cavallo, médio australiano do Adelaide United, de 21 anos, tornou-se no primeiro futebolista em atividade a assumir a sua homossexualidade. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Cavallo explica que se tem "escondido" e "vivido uma vida dupla". "Sou futebolista e sou gay. Quando era miúdo sentia a necessidade de me esconder, porque tinha vergonha, vergonha de não poder fazer o que amo e ser gay". O jogador conta que esperava ser tratado de forma diferente por amigos e companheiros de equipa, mas que tal não sucedeu. "O apoio que tenho recebido tem sido incrível". E deixou uma mensagem: "Quero mostrar às pessoas que é possível serem elas mesmas e jogar futebol." (Vídeo Twitter)