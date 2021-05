A carregar o vídeo ...

Francisco Duarte, médio uruguaio do Rentistas que deu positivo à covid-19 e estava isolado num quarto de hotel em Buenos Aires - onde a sua equipa defrontou o Racing Club, na Libertadores - foi retirado pelos bombeiros do 11.º andar, depois de ter deflagrado um incêndio no edifício. (Vídeo Twitter)