A vitória histórica frente a Portugal vale celebração ao mesmo nível para Marrocos. Os jogadores chegaram ao hotel onde estagiam com uma receção como se fossem já campeões do Mundo. Confetis, balões, bolo e música, com os funcionários equipados a rigor. Nada faltou no final de noite no Qatar aos homens que derrotaram a equipa de Fernando Santos.