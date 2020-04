Futre: a famosa 'mulher' do colega em Marselha e um convidado especial em lágrimas

A carregar o vídeo ...

Em véspera de feriado nada como oferecer uma 'prenda' aos fãs dos nossos PodCast Record. De quarentena e de barba, com a promessa de só a cortar quando acabar o isolamento, Paulo Futre esteve à conversa com o jornalista Sérgio Krithinas para recordar algumas histórias e falar dos dias estranhos que estamos a viver. Pelo meio, Ibrahime Cassamá, capitão do Real e um dos mentores do projeto 'Futebol Para a Vida', juntou-se à conversa, não conseguindo evitar as lágrimas ao falar do seu passado e da ajuda que tem dado a jogadores (e não só) das divisões inferiores. A não perder!