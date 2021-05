Paulo Futre ajoelha-se e faz vénia a Simeone e João Félix após conquista do título pelo Atlético Madrid

A carregar o vídeo ...

Bastou soar o apito final do Valladolid-Atlético Madrid ( 1-2 ) para começarem os festejos de todos os adeptos dos colchoneros, que hoje voltaram a sagrar-se campeões espanhóis sete anos depois. No final do encontro, Paulo Futre ajoelhou-se e fez uma vénia a Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, momento que mais tarde que o ex-internacional português decidiu partilhar nas redes sociais.