Futre e a exibição de Vlachodimos: «A mancha que faz é craque»

Decisivo no apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Odysseas Vlachodimos viveu a noite perfeita no Philips Stadion. O guarda-redes fez 8 defesas, igualando o seu máximo em jogos da UEFA, ao serviço do Benfica, mas não sofreu qualquer golo, apresentando uma taxa de sucesso de 100 por cento. A exibição do guarda-redes foi analisada na CMTV, com Futre a deixar grandes elogios.