Futre e a hipótese Abel: «Como está hoje, o Benfica é o Titanic. Tem de ter um comandante a sério»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira está fora dos planos do Benfica para a próxima época, sabe o nosso jornal. O interesse do Benfica no treinador do Palmeiras é notícia no Brasil e ontem o jornalista Jorge Nicola adiantou, no seu canal no YouTube, que a SAD liderada por Rui Costa já fez sondagens pelo português que conduziu o verdão à final do mundial de clubes. Paulo Futre falou nessa possibilidade na CMTV