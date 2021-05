Futre fala em "escândalo" e pede mais atenção ao VAR na última jornada em Espanha

A carregar o vídeo ...

Paulo Futre pediu mais atenção ao VAR nos jogos da última jornada do campeonato espanhol, que se disputam amanhã. O antigo jogador do Atlético Madrid fala em "escândalo" e num possível penálti sobre Luis Suárez no jogo com o Osasuna, que não terá sido marcado. O Atlético Madrid, recorde-se, está a um passo do título. (Vídeo As)