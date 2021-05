A carregar o vídeo ...

A decisão quanto à conquista do título espanhol ficou para a última jornada com o Atlético Madrid a jogar no terreno do Valladolid e o Real Madrid a receber o Villarreal. As duas equipas estão separadas por dois pontos e Futre já está ansioso pelo começo dos jogos (17 horas) e por ver o seu Atlético campeão.