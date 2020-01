Futre: «No FC Porto não há sexo antes dos jogos: mantive isso até terminar a minha carreira»

A carregar o vídeo ...

O assunto é recorrente sobretudo em vésperas de grandes competições. Na CMTV, Paulo Futre revelou as restrições que o FC Porto sempre colocou aos jogadores no que a sexo diz respeito e explicou como seguiu as indicações do clube. Regras que fez questão de continuar a cumprir até colocar um ponto final na carreira.