Futre partilha vídeo vestido à At. Madrid e com braçadeira de capitão: «Vamos ganhar este jogo e os seguintes»

Paulo Futre, antigo internacional português, hoje com 56 anos, permanece internado no Hospital de Santa Maria, após se ter sentido mal no funeral da mãe . Em novo vídeo publicado nas redes sociais, voltou a mostrar boa disposição, desta feita envergando uma camisola do Atlético Madrid e uma braçadeira de capitão."Ontem houve uma reunião de equipa, aqui no nosso balneário, fui nomeado como capitão. E eu e o sub-capitão, o sr. José, temos esta mensagem para todos aqueles que estão na mesma situação que nós, ou pior: vamos ganhar este jogo, com toda a energia positiva e com garra. Este e os seguintes. Muito ânimo, vamos ganhar, vai tudo correr bem. Muita força!", disse o antigo jogador, ao lado do sr. José, com quem partilha o ‘balneário’ no hospital.